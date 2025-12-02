Принесли младенца: Ваня Дмитриенко рассказал о самых безумных выходках фанатов

Дарья Орлова
Порой поклонники способны шокировать.

Самые безумные поступки фанатов Вани Дмитриенко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Ваня Дмитриенко рассказал о самых безумных выходках фанатов

Певец Ваня Дмитриенко рассказал в эфире шоу на Rutube, что среди просьб поклонников порой встречаются совершенно невероятные. По словам артиста, однажды его попросили оставить автограф прямо в паспорте.

Не менее странный случай произошел на одном из концертов, когда фанаты передали ему на сцену младенца, надеясь, что певец прикоснется к ребенку «на удачу».

Ранее Дмитриенко признавался, что иногда поклонницы проявляют к его персоне слишком откровенный интерес. В частности — поклонницы зрелого возраста. В эфире программы Павла Воли певец рассказал, что некоторые женщины позволяют себе выражать симпатию в весьма прямолинейной форме.

«Ну, очень разное, то есть, как бы, какие-то предложения, в таком как бы плане. Многое в таком, сексуализированном ключе», — рассказал Дмитриенко.

Артист отметил, что подобные высказывания порой ставят его в неловкое положение, однако он старается сохранять уважение ко всем поклонникам вне зависимости от того, как они проявляют свои эмоции.

