Принесли младенца: Ваня Дмитриенко рассказал о самых безумных выходках фанатов
Порой поклонники способны шокировать.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Ваня Дмитриенко рассказал о самых безумных выходках фанатов
Певец Ваня Дмитриенко рассказал в эфире шоу на Rutube, что среди просьб поклонников порой встречаются совершенно невероятные. По словам артиста, однажды его попросили оставить автограф прямо в паспорте.
Не менее странный случай произошел на одном из концертов, когда фанаты передали ему на сцену младенца, надеясь, что певец прикоснется к ребенку «на удачу».
Ранее Дмитриенко признавался, что иногда поклонницы проявляют к его персоне слишком откровенный интерес. В частности — поклонницы зрелого возраста. В эфире программы Павла Воли певец рассказал, что некоторые женщины позволяют себе выражать симпатию в весьма прямолинейной форме.
«Ну, очень разное, то есть, как бы, какие-то предложения, в таком как бы плане. Многое в таком, сексуализированном ключе», — рассказал Дмитриенко.
Артист отметил, что подобные высказывания порой ставят его в неловкое положение, однако он старается сохранять уважение ко всем поклонникам вне зависимости от того, как они проявляют свои эмоции.
