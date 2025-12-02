Mirror: Тело женщины без головы было найдено в лесу, а ее ребенок — в монастыре

В Германии в глухом лесу было обнаружено обезглавленное тело женщины. Ее трехмесячный ребенок был найден брошенным в монастыре в другом городе. Об этом сообщает Mirror.

Тело было найдено в лесистой местности недалеко от Монреаля. Это произошло спустя две недели после того, как на автомагистрали были обнаружены отрубленные руки, предположительно принадлежавшие той же жертве. Голову женщины пока найти не удалось.

Жертва и расчлененный след

По данным местных СМИ, руки 32-летней женщиной, опознали по отпечаткам пальцев. Ее тело находилось примерно в 112 километрах от того места, где были найдены выброшенные конечности. Полиция начала поиски жертвы.

Власти посетили приют для беженцев в Бонне. Однако она не значилась как пропавшая, и следователи не нашли в ее комнате никаких улик, указывающих на насильственное преступление.

Ребенок в коляске

Трагедия обрела новый оборот, когда трехмесячного ребенка женщины нашли брошенным в коляске в монастыре Гессена, расположенном примерно в 193 километрах от Бонна. Младенец был цел и невредим.

Ребенка аккуратно завернули и подписали, указав его имя и дату рождения. Его быстро связали с ныне покойной женщиной, чьи идентификационные бирки были найдены в коляске.

Задержанный партнер

Партнер погибшей женщины был задержан за границей в связи с ее смертью. Сообщается, что он считается свидетелем, а не подозреваемым. Расследование смерти продолжается.

