Тело женщины без головы было найдено в лесу, а ее ребенок — в монастыре

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 74 0

Малышу всего три месяца.

Тело женщины без головы было найдено в лесу в Германии

Фото: www.globallookpress.com/ Matthias Balk

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Тело женщины без головы было найдено в лесу, а ее ребенок — в монастыре

В Германии в глухом лесу было обнаружено обезглавленное тело женщины. Ее трехмесячный ребенок был найден брошенным в монастыре в другом городе. Об этом сообщает Mirror.

Тело было найдено в лесистой местности недалеко от Монреаля. Это произошло спустя две недели после того, как на автомагистрали были обнаружены отрубленные руки, предположительно принадлежавшие той же жертве. Голову женщины пока найти не удалось.

Жертва и расчлененный след

По данным местных СМИ, руки 32-летней женщиной, опознали по отпечаткам пальцев. Ее тело находилось примерно в 112 километрах от того места, где были найдены выброшенные конечности. Полиция начала поиски жертвы.

Власти посетили приют для беженцев в Бонне. Однако она не значилась как пропавшая, и следователи не нашли в ее комнате никаких улик, указывающих на насильственное преступление.

Ребенок в коляске

Трагедия обрела новый оборот, когда трехмесячного ребенка женщины нашли брошенным в коляске в монастыре Гессена, расположенном примерно в 193 километрах от Бонна. Младенец был цел и невредим.

Ребенка аккуратно завернули и подписали, указав его имя и дату рождения. Его быстро связали с ныне покойной женщиной, чьи идентификационные бирки были найдены в коляске.

Задержанный партнер

Партнер погибшей женщины был задержан за границей в связи с ее смертью. Сообщается, что он считается свидетелем, а не подозреваемым. Расследование смерти продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.46
-0.24 89.85
-0.49
Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

Последние новости

21:01
Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке взаимной отправки войск
21:00
«Стала сразу многодетным родителем»: Надежда Бабкина о роли театра в своей жизни
20:53
Американский эмо-рэпер Poorstacy умер в 26 лет
20:43
Российские граждане покинули самолет, внепланово севший в Актау
20:36
Китай введет налог на презервативы для повышения рождаемости
20:28
«Хочешь хорошо — сделай сам»: певец Илья Колунов откроет в Подмосковье ЗАГС

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Неизвестный расстрелял собак и избил хозяина в Подмосковье
Вдова Левкина в долгах: как живет супруга экс-солиста группы «На-На»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео