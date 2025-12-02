«Время выразить себя»: какой наряд выбрать для встречи Нового 2026 года

Стилист Менгунова: образ в огненных тонах идеально подойдет для новогодней ночи

Встретить Новый 2026 год нужно в ярком, смелом и благородном наряде. Об этом изданию aif.ru рассказала эксперт по личному бренду, имидж-стилист Анастасия Менгунова.

Она отметила, что символом приближающегося 2026 года стала Красная Огненная Лошадь, а значит, ей будут соответствовать смелые, но благородные наряды.

В первую очередь при подборе образа она советовала опираться на место праздника. Если это ресторан или клуб, то нужно отдавать предпочтения вечерним нарядам. А если дома, то можно помимо праздничности привнести уют, уточнила стилист.

Цвета тоже играют немаловажную роль. В первую очередь нужно обратить внимание на все огненные оттенки: красный, оранжевый, золотой и бордовый. Либо опереться на моду. Главный цвет сезона — фиолетовый, который эффектно смотрится с золотыми аксессуарами, подчеркнула специалист. Розовый также остается одним из лидеров осенне-зимнего сезона.

Звериные принты: зебра, леопард, «крокодиловая» кожа, по словам Менгуновой, не испортят образ. Многие наряды можно дополнить мехом, причем неважно, натуральным он будет или искусственным.

Клетка тоже не является антитрендом. Но при ее выборе стоит опираться на особенности вашей фигуры. Миниатюрным людям лучше отдать предпочтение мелкой клетке и наоборот.

«Новогодняя ночь — время выразить себя. Выберите тренд, который отзывается именно вам. Любой образ „работает“, только если вы чувствуете в нем себя уверенно, комфортно и празднично. Позаботьтесь в первую очередь о своем настроении, а одежда станет его отражением», — подчеркнула стилист.

К тенденциям новогодней ночи 2026 относятся широкие ремни или корсеты, которые подчеркнут талию, или кружево, способное сделать акцент в нужных местах за счет увеличения объема. Актуальным будет и тотально-кожаный образ или простые лаконичные наряды. Но если выбирать последние, то нужно помнить, что их главное украшение — безупречный крой и уверенность, подчеркнула эксперт.

Спортивный шик также станет отличным выбором в этом сезоне. Например, можно совместить вечернюю юбку с худи.

Универсальной и всегда актуальной будет базовая юбка-карандаш. Однако более тожественной ее может сделать ткань: кожа, кружево или пайетки.

