Китай введет налог на презервативы для повышения рождаемости

Впервые за 30 лет власти Китая введут налог на презервативы. Об этом сообщает Bloomberg.

В статье говорится, что соответствующая мера начнет действовать с 1 января 2026 года. Ее цель — повысить рождаемость. Налог на контрацепцию составит 13%.

Подтолкнуло к такому решению резкое падение рождаемости. Это, по мнению китайских властей, неизбежно приведет к экономическому кризису.

«Это станет очередной попыткой обратить вспять падение рождаемости, которое грозит еще больше замедлить экономику страны», — сказано в публикации.

С 1993 года в Поднебесной действовала строгая политика контроля рождаемости, которая подразумевала наличие в семье лишь одного ребенка. В рамках этого страна активно продвигала использование презервативов. Сейчас же, желая добиться повышения рождаемости, власти вводят налог на средства защиты. Помимо этого, в рамках нового закона от уплаты налогов освобождаются родители, воспитывающие двух и более детей, а также детские сады и школы.

