Трансформация института семьи: как молодежь относится к рождению детей

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Одним из препятствий для зумеров перед родительством становится страх не справиться с ролью матери или отца.

Как зуммеры относятся к рождению детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Для молодых людей рождение детей является признаком устойчивости в жизни

Для поколения Z рождение детей — это признак достигнутой жизненной устойчивости. Об этом сообщает издание Life.ru со ссылкой на исследование НИИ государственной политики и управления отраслевой экономикой ГУУ.

Согласно полученным данным, большинство молодых людей не против создания семьи и рождения детей, однако считает, что для этого необходимо самим встать на ноги.

К факторам, препятствующим появлению наследников, относятся: недостаток финансов, отсутствие собственного жилья, а также страх не справиться с родительством. Поэтому рождение детей многие зумеры откладывают на время, когда они будут чувствовать «твердую почву» под ногами.

Это приводит к позднему родительству и снижению коэффициента рождаемости в стране. Требования молодых людей к уровню жизни до вступления в брак и появлению наследников тоже возросли.

Стоит отметить, что зумеры ценят стабильность и официальный статус в отношениях. Однако для них важна и свобода. Она, как и взвешенное отношение к созданию семьи, становятся приоритетными в этой сфере жизни.

Все это говорит о том, что у поколения Z происходит трансформация института семьи. На основе полученных данных разработаны рекомендации по повышению рождаемости. Они будут переданы в Госдуму РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России разрабатывают новые меры поддержки семей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.92
-0.10 91.37
0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
Продавщица 5 часов держала в заложниках сотрудников Роспотребнадзора в Оренбурге
10:13
«Как наркотик»: Охлобыстин о детях и внуках
9:58
«Не говорят о смерти»: почему пропавшую семью Усольцевых могут не признать погибшей
9:41
Трамп «помиловал» двух индеек — Курлыка и Вихлюн избежали духовки
9:28
Матвиенко: Россия воюет не с Украиной, это НАТО воюет с РФ «руками украинцев»
9:14
Мать уронила семимесячного ребенка в кастрюлю с кипящим супом в Подмосковье

Сейчас читают

Варшава поставила США ультиматум: никакого мирного процесса по Украине без Польши
Дневник боли: за что Нонна Мордюкова корила себя до конца жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году