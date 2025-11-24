Трансформация института семьи: как молодежь относится к рождению детей

Для молодых людей рождение детей является признаком устойчивости в жизни

Для поколения Z рождение детей — это признак достигнутой жизненной устойчивости. Об этом сообщает издание Life.ru со ссылкой на исследование НИИ государственной политики и управления отраслевой экономикой ГУУ.

Согласно полученным данным, большинство молодых людей не против создания семьи и рождения детей, однако считает, что для этого необходимо самим встать на ноги.

К факторам, препятствующим появлению наследников, относятся: недостаток финансов, отсутствие собственного жилья, а также страх не справиться с родительством. Поэтому рождение детей многие зумеры откладывают на время, когда они будут чувствовать «твердую почву» под ногами.

Это приводит к позднему родительству и снижению коэффициента рождаемости в стране. Требования молодых людей к уровню жизни до вступления в брак и появлению наследников тоже возросли.

Стоит отметить, что зумеры ценят стабильность и официальный статус в отношениях. Однако для них важна и свобода. Она, как и взвешенное отношение к созданию семьи, становятся приоритетными в этой сфере жизни.

Все это говорит о том, что у поколения Z происходит трансформация института семьи. На основе полученных данных разработаны рекомендации по повышению рождаемости. Они будут переданы в Госдуму РФ.

