«Не терпится»: Франция ищет варианты прямого участия в конфликте на Украине

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Власти страны допускают использование частных военных компаний.

Франция ищет варианты прямого участия в конфликте на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Moritz Frankenberg

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Франция ищет варианты прямого участия в конфликте на Украине

Франция продолжает искать пути прямого вовлечения в украинский конфликт. Об этом 2 декабря сообщилo пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

«Франции не терпится отправить своих военных на Украину», — говорится в публикации.

По данным СВР, французский правительственный декрет от 31 октября 2025 года допускает использование частных военных компаний для оказания помощи «третьей стране, находящейся в ситуации вооруженного столкновения». В российской разведке считают, что в данном случае речь идет об Украине.

В СВР пояснили, что слабые возможности украинской ПВО по перехвату российских воздушных целей подталкивают Киев к привлечению иностранных ЧВК, оснащенных современным западным вооружением. При этом ведомство подчеркнуло, что присутствие таких компаний будет рассматриваться Москвой как прямое участие Франции в боевых действиях, а французские ЧВК станут первоочередной законной целью ВС РФ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью радиостанции RTL заявил, что «коалиция желающих» не планирует размещать свои контингенты в зоне боевых действий на Украине. До этого агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания имеет готовый план отправки войск в случае завершения активных боев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

Последние новости

14:57
Новая теория заговора: Ким Кардашьян тайно вживляет чипы в мозг ничего не подозревающих американцев
14:41
Умер советский музыкант Семен Дужа
14:33
«Не терпится»: Франция ищет варианты прямого участия в конфликте на Украине
14:23
Билеты на первый показ «Щелкунчика» в Большом театре раскупили за два часа
14:22
Нарушителей порядка на железной дороге в России найдут с помощью ИИ
14:09
Забил скалкой: жителя ДНР приговорили к пожизненному сроку за убийство дочери

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Магнитофон из прошлого и сюрприз от Мизулиной: как SHAMAN отметил день рождения
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео