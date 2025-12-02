Российских лыжников допустили до турниров FIS

Элина Битюцкая
Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию лыжного спорта допустить российских спортсменов на соревнования.

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Дубов

Российские лыжники и сноубордисты смогут участвовать в международных стартах под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев 2 декабря, объявив о победе в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Россия выиграла иск в CAS к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к международным соревнованиям», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Министр уточнил, что арбитры признали требования российской стороны обоснованными и обязали федерацию допустить атлетов к турнирам.

«Это судебное решение открывает для наших спортсменов возможность участвовать во всех международных стартах, включая квалификацию к Олимпийским и Паралимпийским играм 2026 года», — заключил глава Минспорта.

Согласно решению CAS, российские спортсмены в основных дисциплинах будут выступать в нейтральном статусе, а паралимпийцы — под национальным флагом и с государственной атрибутикой. Ранее, 27 ноября, Дегтярев уже приветствовал аналогичное решение Международной федерации дзюдо, разрешившей россиянам выступать под своим флагом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские дзюдоисты вернулись из Абу-Даби в Москву.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

