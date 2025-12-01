Российские дзюдоисты вернулись из Абу-Даби в Москву

Эфирная новость 32 0

Спортсмены завоевали первое место в медальном зачете турнира.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Москву из Абу-Даби вернулись настоящие триумфаторы турнира «Большого шлема». Российские дзюдоисты выиграли медальный зачет. У нашей сборной — два золота и четыре серебра. Высшие награды завоевали спортсмены из Петербурга. Аюб Блиев победил в весовой категории до 60 килограммов. Арман Адамян занял первое место в весе до 100 килограммов.

«Поздравляли все спортсмены, из других стран с этим событием. Только приятные ощущения и эмоции. Давно не удавалось получить золото. Все бронза, серебро…» — заявил Арман Адамян, победитель турнира «Большой шлем» в весовой категории до 100 килограммов.

«Приятно приносить медали своей стране, своей команде. Будем дальше продолжать это делать на следующих стартах», — добавил Тамерлан Башаев, серебряный призер турнира «Большой шлем» в весовой категории свыше 100 килограммов.

Спортсмены выступали на турнире под флагом и с гимном России. Такое решение приняла международная федерация дзюдо. В Организации заявили, что в этом виде спорта наша команда — одна из сильнейших в мире. И напомнили, что спорт должен оставаться вне политики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зод...

Последние новости

14:15
В России сотни покупательниц обвинили мультибрендовый магазин в продаже подделок
13:48
Снежный ком доходов: финансовый гороскоп на зиму 2025—2026 для знаков зодиака
13:46
Российские дзюдоисты вернулись из Абу-Даби в Москву
13:32
Всероссийский матдиктант в этом году привлек 100 тыс. участников
13:26
Директор Филиппа Киркорова подрался с блогером на открытии ГУМ-катка
13:16
В Дагестане выявлено 40 несанкционированных свалок мусора

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 декабря, для всех знаков зодиака
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
💇‍♀Лунный гороскоп денежных стрижек в декабре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео