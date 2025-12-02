Спецпосланник США Стивен Уиткофф прогулялся по Москве

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 98 0

Американского представителя заметили в центре столицы во время обхода знаковых мест города.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа 2 декабря увидели во время прогулки в центре Москвы вместе со спецпредставителем российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Уиткофф и Дмитриев шли в районе отеля «Метрополь». Этот объект расположен рядом с Большим театром, неподалеку от Красной площади и Кремля. Во время обхода центра российский представитель показывал гостю знаковые места и комментировал происходящее вокруг.

Ранее в этот же день сообщалось о прибытии спецпосланника Дональда Трампа в российскую столицу. По данным пресс-службы Белого дома, 1 декабря пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что Уиткофф направился в Москву для участия во встрече с Владимиром Путиным.

Ожидается, что разговор между сторонами будет посвящен обсуждению ситуации на Украине и возможным вариантам урегулирования конфликта.

В минувшие выходные Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять президента США Дональда Трампа провели переговоры с украинской делегацией в гольф-клубе Shell Bay Club во Флориде. Руководителем украинской делегации был секретарь СНБО Рустем Умеров. Рубио подчеркнул продуктивность встречи. Госсекретарь уточнил, что обсуждались не только пути урегулирования конфликта, но и перспективы развития Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

Последние новости

18:03
Супруги обманули австралийское казино крупную сумму c помощью Микки Мауса
17:50
Путин заявил об уверенной работе российского банковского сектора
17:45
Путин заявил об устойчивости экономики и рекордно низкой безработице в России
17:40
Путин: Россия хочет вывести на новый уровень сотрудничество с КНР и Индией
17:33
Путин заявил о консенсусе в проведении экономической политики внутри власти
17:26
Путин выступил на форуме ВТБ «Россия зовет!»

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
«Мама стала менее злой»: в семье Александра Реввы завершился 20-летний конфликт
Вдова Левкина в долгах: как живет супруга экс-солиста группы «На-На»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео