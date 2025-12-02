Путин назвал Красноармейск важным плацдармом для выполнения задач СВО

Борис Сатаров
Борис Сатаров 63 0

Президент отметил стратегическое значение города и готовность России показать его иностранным журналистам.

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин 2 декабря в беседе с журналистами на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что Красноармейск является удобным и стратегически важным плацдармом для решения ключевых задач специальной военной операции.

«Этому городу придавалось и придается и украинской стороной, и российскими Вооруженными силами, действительно, особое значение. Самое главное заключается в том, что в целом, выражаясь, так скажем, военным языком это — хороший плацдарм для решения всех задач, поставленных в начале СВО», — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что ранее Красноармейск был надежным укрепрайоном украинских Вооруженных сил, однако в настоящий момент населенный пункт полностью находится под контролем российских подразделений. Он акцентировал внимание на том, что этот район долгое время рассматривался как крупный инфраструктурный узел, связанный сетью путей сообщения, что усиливает его значение в ходе операции.

Глава государства также заявил, что Россия готова предоставить иностранным журналистам, включая украинских представителей, возможность посетить город. По его словам, Москва обеспечит безопасность всем желающим, если у них сохраняются сомнения относительно текущей ситуации на месте.

