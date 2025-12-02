Путин заявил, что Европа сама прекратила переговоры с Россией по Украине

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 31 0

Президент отметил, что страны ЕС мешают мирному урегулированию и живут иллюзиями о «стратегическом поражении» РФ.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин 2 декабря на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что европейские страны сами прекратили контакты с Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

«Европейцы не молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить их никто не отстранял. Они сами отстранились. Какое-то время у нас был с ними тесный контакт, потом они резко оборвали контакты с Россией. Это была их инициатива», — подчеркнул глава государства, отвечая на вопросы журналистов «Известий».

По словам Путина, Европа приняла концепцию «стратегического поражения» России и живет в плену этих иллюзий. Он подчеркнул, что недовольство европейских стран ходом конфликта мешает администрации президента США Дональда Трампа продвигать мирные инициативы.

«Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают», — добавил президент.

Глава государства отметил, что Европа не имеет мирной стратегии и поддерживает военные действия.

«Если они хотят вернуться действительно на почву реальности, исходя из той ситуации, которая складывается на земле, как в таких случаях говорят — пожалуйста. Мы это допускаем», — заключил Путин.

Ранее, 30 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе трудно признать поражение Украины, и подчеркнул, что условия мирного соглашения 2022 года тогда были более выгодны для Украины, чем сейчас.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.70
-0.53 90.34
-0.48
Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

Последние новости

19:35
«Буду рядом с ним»: умерла вдова нигерийского принца Наталья Веденина
19:30
«Кадышева — прекрасный пример»: Бабкина объяснила популярность народной песни
19:25
Неизвестный расстрелял собак и избил хозяина в Подмосковье
19:25
Проводивший религиозные церемонии мужчина изнасиловал семь девочек
19:21
Полина Гагарина 40 минут развлекала зрителей, спасая свой концерт от срыва
19:11
Женщина найдена мертвой в спальном мешке: ее дочь отыскала убийцу спустя 40 лет

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Вдова Левкина в долгах: как живет супруга экс-солиста группы «На-На»
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео