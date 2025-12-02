Путин заявил, что Европа сама прекратила переговоры с Россией по Украине

Президент России Владимир Путин 2 декабря на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что европейские страны сами прекратили контакты с Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

«Европейцы не молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить их никто не отстранял. Они сами отстранились. Какое-то время у нас был с ними тесный контакт, потом они резко оборвали контакты с Россией. Это была их инициатива», — подчеркнул глава государства, отвечая на вопросы журналистов «Известий».

По словам Путина, Европа приняла концепцию «стратегического поражения» России и живет в плену этих иллюзий. Он подчеркнул, что недовольство европейских стран ходом конфликта мешает администрации президента США Дональда Трампа продвигать мирные инициативы.

«Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают», — добавил президент.

Глава государства отметил, что Европа не имеет мирной стратегии и поддерживает военные действия.

«Если они хотят вернуться действительно на почву реальности, исходя из той ситуации, которая складывается на земле, как в таких случаях говорят — пожалуйста. Мы это допускаем», — заключил Путин.

Ранее, 30 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе трудно признать поражение Украины, и подчеркнул, что условия мирного соглашения 2022 года тогда были более выгодны для Украины, чем сейчас.

