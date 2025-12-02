Российские граждане покинули самолет, внепланово севший в Актау

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

Дипломаты обеспечили размещение пассажиров в гостинице и переоформление билетов.

Ситуация в Актау с российскими туристами — что известно

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские граждане, находившиеся на борту самолета компании Pegasus Airlines, который вынужденно сел в Актау вместо Актобе, покинули воздушное судно после вмешательства дипломатов. Об этом сообщили в Telegram-канале генконсульства РФ в Казахстане.

«Агент Pegasus Airlines в Казахстане — компания „Трансавиа“ — получила гарантии турецкого авиаперевозчика по оплате проживания и дальнейшего следования пассажиров ближайшими рейсами», — отмечается в сообщении консульства.

По информации ведомства, группа из 16 человек, включая 11 россиян, согласилась покинуть самолет при условии бронирования билетов на 3 декабря на прямые и стыковочные рейсы до Актобе.

Представитель авиакомпании пояснил, что вынужденная посадка была вызвана погодными условиями — в пункте назначения наблюдался туман.

«Ситуация с нашим рейсом возникла из-за погоды, в пункте назначения был туман, поэтому самолет сел в Актау. Это штатная ситуация для компании», — сказал он.

Собеседник ТАСС добавил, что все вопросы с пассажирами решены в рамках стандартных процедур компании, и никакой форс-мажорной ситуации не произошло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что индийский самолет разбился на авиашоу в Дубае.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.46
-0.24 89.85
-0.49
Календарь причесок под Луной: гороскоп стрижек на зиму 2025–2026

Последние новости

21:01
Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке взаимной отправки войск
21:00
«Стала сразу многодетным родителем»: Надежда Бабкина о роли театра в своей жизни
20:53
Американский эмо-рэпер Poorstacy умер в 26 лет
20:43
Российские граждане покинули самолет, внепланово севший в Актау
20:36
Китай введет налог на презервативы для повышения рождаемости
20:28
«Хочешь хорошо — сделай сам»: певец Илья Колунов откроет в Подмосковье ЗАГС

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Неизвестный расстрелял собак и избил хозяина в Подмосковье
Вдова Левкина в долгах: как живет супруга экс-солиста группы «На-На»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео