Сергей Собянин рассказал о развитии неиспользуемых городских территорий

Москва продолжает преобразовывать участки, которые ранее использовались неэффективно. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

«Новые жилые кварталы, общественные пространства и рабочие места появятся во Внукове, Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Капотне и Бирюлеве Восточном», — заявил мэр Москвы.

На участках общей площадью 9,5 гектара, где расположены склады и устаревшая застройка, разместят 286,5 тысячи кв.адратных метров жилья в рамках программы реновации. На первых этажах домов появятся магазины, предприятия услуг и общественные пространства, что обеспечит около 800 рабочих мест.

Речь идет, в частности, о следующих локациях:

В Южном Тушине и Покровском-Стрешневе реорганизация затронет 5,08 гектара у 2-го Тушинского проезда — градостроительный потенциал оценивается в 130,57 тысячи квадратных метров недвижимости;

В Капотне преобразование пройдет на трех участках суммарно 2,89 гектара — здесь планируется около 100 тысяч квадратных метров современной жилой застройки;

В Бирюлеве Восточном на площади 1,52 гектара предусмотрено возведение объектов общей площадью 55,91 тысячи квадратных метров;

Крупный проект стартует также во Внукове: две площадки общей площадью 63,91 гектара рядом с деревней Крекшино и станцией Санино МЦД-4 станут основой для нового городского квартала. Планируется около 400 тысяч квадратных метров жилья и 230 тысяч квадратных метров социальных и общественно-деловых объектов.

Среди них — образовательный комплекс более чем на 1,5 тысячи мест, отдельный детский сад на 350 детей, спортивный объект с гостиницей и технопарк. Территорию благоустроят, увеличат озеленение и построят новые дороги. Проект обеспечит около 6,4 тысячи рабочих мест.

В мэрии также отметили, что в Москве уже одобрены и реализуются 154 проекта комплексного развития территорий. Их суммарная площадь превышает 1,5 тысячи гектара, а общий объем строительства оценивается примерно в 30,9 миллиона квадратных метров. Это позволит создать порядка 350 тысяч рабочих мест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Собянин открыл музейно-выставочный центр «ЗИЛАРТ».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.