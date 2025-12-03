Встреча Путина и Уиткоффа продлилась пять часов

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Спецпосланник США прибыл в Москву накануне утром.

Когда завершилась встреча Путина и Уиткоффа 2 декабря 2025

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа в Москве продлилась пять часов

Переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа завершились в Москве. Встреча продлилась около пяти часов. 

Как сообщил корреспондент "Известий" Антон Золотницкий, журналистов начали собирать в пресс-центре после встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером.

"Можно ожидать пресс-брифинга помощника российского президента Юрия Ушакова", — пояснил репортер.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев назвал встречу продуктивной. 

Важность переговоров ранее подчеркнул и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что эта встреча может стать важным шагом на пути к мирному разрешению кризиса.

О важности встречи Уиткоффа и Путина высказывались и в США. Госсекретарь Марко Рубио, который 30 ноября принял участие в переговорах с представителями киевского режима во Флориде, заявил, что прошедшее мероприятие должно стать частью «уравнения» по мирному урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, по его словам, Вашингтон поддерживает контакты с Москвой, благодаря чему Соединенным Штатам удалось достаточно хорошо понять позицию России по украинскому кризису.

Стив Уиткофф прибыл в Москву 2 декабря. Уже днем его заметили на прогулке вместе с Кириллом Дмитриевым, который показывал американскому коллеге достопримечательности российской столицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп высказался о переговорах Путина и Уиткоффа в Москве.

