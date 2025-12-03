Пока президент Украины Владимир Зеленский находится в Ирландии, где сегодня целый день продолжал повторять заученные требования для своих спонсоров. О том, что необходимо использовать замороженные российские активы, о том что Москва общается с Украиной, цитирую: «как со скотом на своем заднем дворе». И о том что на Россию, конечно необходимо продолжать давление.

Хотя это давление сейчас начинает ощущать сам бывший актер. Ведь, похоже, Верховная Рада поняла, кто в доме хозяин. С чисто юридической точки зрения именно парламент на Украине сейчас единственный легитимный орган, который может принимать какие-либо решения.

Вот депутаты и начали биться за власть. О политических баталиях в украинском террариуме — корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Какие уж тут «важные законы», в том числе о полном запрете русского языка, когда «Уряд, геть!» («Долой правительство!»).

«Вы сейчас вопреки регламенту блокируете трибуну и осуществляете давление на деятельность парламента. Все верно? Уважаемые коллеги, я, к сожалению, испытываю на себе незаконное влияние как на государственного деятеля. Я прошу, уважаемые коллеги, я вынужден объявить перерыв», — объявлено с трибуны Верховной рады.

Впрочем, еще до Петра Порошенко* и его однопартийцев, предложивших Юлии Свириденко и ее министрам «подвинуться», образец коллективного выхода к трибуне и ее фактической блокады показала женщина с косой. Объявленная МВД России в розыск Юлия Тимошенко*, выстроив позади себя соратников-секьюрити, поведала коллегам о коррупционной катастрофе.

«Коррупция уже зашкаливает за все возможные пределы — буквально в каждой сфере нашей жизни, на каждой копейке бюджета. Такого армагеддона коррупционного на Украине не было никогда. Хаос в структуре управления. Украина не управляется профессионально, четко, эффективно и результативно. Как следствие, повсюду управленческий развал», — заявила депутат Верховной рады Юлия Тимошенко*.

Вроде бы о серьезных и даже страшных явлениях речь, но в Верховной раде праздник. «Шановные избранники» делали селфи, травили анекдоты, обсуждали наряды и, подобно гиперактивным подросткам в школьном классе, просто разминали ноги.

Феерию полного хаоса дополнил и спикер Верховной рады, который, до того как пожаловаться на «политическое давление», проболтал с коллегами и толком не услышал ни одного выступления. Что называется, каков поп, таков и приход. Пропустила Рада мимо ушей и грозную для себя информацию от одного из «слуг народа», как называют себя депутаты в услужении у Зеленского.

«Мы не имеем права ставить под удар программу с Международным валютным фондом. Мы не имеем права рисковать кредитом, который мы ожидаем от Евросоюза. Очень жаль, мы получаем информацию, что партнеры могут нам его и не дать!» — призвал депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.

Да и как давать кредит, если эхо коррупционных скандалов из Киева докатилось уже до столицы Евросоюза? И что удивительно, черное пятно теперь не только на Европейской службе внешних действий, но и на элитной академии по подготовке чиновников — так называемом Колледже Европы.

Его возглавляет Федерика Могерини — ее и взяли под стражу. Итальянка была главой евродипломатии с 2014 по 2019 год. Ее преемником стал печально известный русофоб Жозеп Боррель. И вот незадача! Вторым задержанным по делу о махинациях с тендерами на строительство, кроме Могерини, стал Стефано Саннино — экс-генсек, по сути бывший второй человек в евродипслужбе, когда ее возглавлял тот самый Боррель.

Доберутся ли бельгийские антикоррупционные структуры и до испанца — вопрос открытый. Но вот славная преемница Борреля, представляющая или подставляющая лицо Европы остальному миру, вот уже год Кая Каллас.

Правда, эстонка тоже не новичок на всей этой коррупционной кухне, поэтому стала осторожничать. На встрече в Брюсселе с главой Минобороны Украины Денисом Шмыгалем Каллас предпочла о деньгах не говорить, только об оружии, которое Европа в ущерб себе, под давлением военно-промышленного лобби, продолжает закупать для Киева.

* — Внесены в список террористов и экстремистов в РФ

