В Москве прошла премьера второго сезона сериала «Золотое дно»

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 58 0

Режиссер проекта признался, что изначально он не хотел браться за работу над продолжением.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве прошла премьера второго сезона сериала «Золотое дно». На мероприятии побывал корреспондент 5-tv.ru.

Режиссер сериала Илья Ермолов признался, что при создании второго сезона ставил перед собой задачу превзойти первую часть проекта.

«Задачу сделать второй сезон не хуже первого, а местами и лучше первого, я перед собой ставил. Насколько это удалось, это расставит и покажет время, но мы сделали для этого все возможное», — поделился кинематографист.

Кроме того, Ермолов заявил, что после окончания съемок первого сезона проекта он не хотел работать над созданием второго. По словам режиссера, взяться за работу его уговорил исполнитель главной роли народный артист России Алексей Гуськов.

«Если вам понравится второй сезон, благодарите Алексея Геннадьевича Гуськова, потому что благодаря ему я согласился снять второй сезон», — заявил режиссер.

Сериал «Золотое дно» рассказывает историю борьбы за крупный строительный холдинг. Сюжет обнажает пороки общества и показывает, до чего людей может довести жажда власти и богатства. Главные роли исполнили Алексей Гуськов, актриса Юлия Снигирь, заслуженный артист России Игорь Гордин и актер Павел Попов, а также актер Ростислав Бершауэр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Илья Ермолов представил в столице свой сериал «Хирург».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.46
-0.24 89.85
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:42
Умерла вокалистка легендарной группы Boney M Джуди Чикс
7:30
«Тор-М2» прикрыл тыл российских войск от дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:17
Минобороны запустило уникальный проект о подвиге советских летчиков в годы ВОВ
7:15
Продюсер «Ласкового мая» объявлен в розыск: что натворил Андрей Разин
7:06
Россияне стали чаще жаловаться на зарплаты
6:49
Секретные переговоры: как прошла встреча Путина и Уиткоффа в Кремле

Сейчас читают

Администрации Трампа надо закончить войну пока не рухнул фронт — политолог
Неизвестный расстрелял собак и избил хозяина в Подмосковье
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео