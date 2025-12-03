Путин дал оценку деструктивным действиям Европы в украинском урегулировании

Ушаков: Путин дал оценку деструктивным действиям ЕС в украинском урегулировании

И начинаем с главной новости этой ночи. В Кремле Владимир Путин принял спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Встреча продлилась около пяти часов и носила закрытый характер. Но некоторыми деталями помощник нашего президента все же поделился с журналистами.

«Американские коллеги сейчас поехали в посольство, они рапортуют в Вашингтон. Затем поедут в Вашингтон и доложат уже лично президенту Трампу о том, что они обсуждали с президентом Путиным в Кремле. Они не обещали нам, что поедут в Киев. А обещали, что вернутся домой», — рассказал Ушаков.

Самолет с американской делегацией несколько часов назад вылетел из Москвы. А Юрий Ушаков добавил, что главным итогом встречи в Кремле стало решение продолжать совместную работу. Даже несмотря на противодействие.

«Наш президент, естественно, дал оценку тем деструктивным действиям, которые в контексте урегулирования мы видим со стороны европейцев», — отметил помощник Путина.

Отвечая на вопрос, стал ли мир ближе к урегулированию на Украине, помощник президента заявил, цитата: «Не дальше — это точно».

