«Преобразовать мир»: на XII Конгрессе «Инновационная практика» обсудили взаимодействие науки и бизнеса

Темой конгресса «Инновационная практика» стало взаимодействие науки и бизнеса

В XII Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес», состоявшемся 2 декабря в Москве, участвовали больше 2000 человек, в том числе — первые лица и ведущие специалисты госструктур, крупных предприятий, инвесторов, образовательных и научно-исследовательских учреждений. Мероприятие было организовано компанией «Иннопрактика» и МГУ имени М. В. Ломоносова.

Тема Конгресса была посвящена зависимости экономического развития России от взаимодействия разных областей общественной и государственной жизни — науки, бизнеса и культуры. Успешное взаимодействие отраслей становится залогом достижения совокупного суверенитета, отметила гендиректор компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова.

Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова подчеркнула, что в РФ активно развивается высокотехнологичный бизнес. Это подтверждается рейтингом «Техуспех» — согласно статистике, 104 предприятия увеличили выручку до 58% в год. Для поддержки таких компаний «Инновационный инжиниринговый центр» предоставляет услуги по доращиванию и расширению производственных возможностей.

Взаимодействие науки, бизнеса и культуры помогает преображать мир, отметил Сергей Кравцов, глава минпросвещения РФ. Общие знания и жизненная позиция талантливых специалистов, трудящихся в этих сферах, определяют будущие изменения мира, поэтому фундамент образования и воспитания нового поколения экспертов, ученых, нужно закладывать еще со школьной скамьи.

Министр подчеркнул, что, кроме фундаментальных знаний молодой специалист должен обладать гражданской позицией — сейчас в рамках школьного обучения активно ведется воспитательная работа, направленная на формирование личности, думающей об общественном благе, а не только о личной выгоде.

