Экс-губернатора Хабаровского края Фургала приговорили к 25 годам тюрьмы по делу о хищении

Дарья Орлова
Суд также запретил ему занимать государственные должности в течение двух с половиной лет после освобождения.

Экс-губернатора Хабаровского края Фургала приговорили к 25 годам тюрьмы по делу о хищении

Фото: Сандурская Софья/ТАСС

Экс-губернатора Хабаровского края Фургала приговорили к 25 годам тюрьмы

Бабушкинский суд Москвы назначил бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 25 лет лишения свободы по делу о хищении более двух миллиардов рублей у МСП-банка. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Судья огласила решение, согласно которому Фургал должен отбывать наказание в колонии строгого режима, а также будет лишен права занимать должности в органах власти в течение двух лет и шести месяцев после освобождения. В тексте оглашенного приговора отмечалось, что мера назначена с учетом предыдущего приговора по другому уголовному делу.

Дело экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

В феврале 2023 года Сергея Фургала приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Тогда его признали виновным в организации покушения на предпринимателя Александра Смольского, а также в убийстве двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова в начале 2000-х. 

Фургала задержали в Хабаровске в июле 2020 года, после чего этапировали в Москву и поместили под стражу по решению Басманного суда. Следствие утверждало, что он был связан с организацией заказных убийств, совершенных в период его предпринимательской деятельности с 1999 по 2005 год. В начале 2000-х Фургал занимал должность генерального директора компании, занимавшейся продажей лесоматериалов, а также руководил предприятием, работавшим в сфере заготовки лома черных металлов.

