Депутат Европарламента Картайзер: в мире изолирована не Россия, а Европа

На международной арене изолирована не Россия, а Европа. Об этом депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер рассказал «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Картайзер уверен, что Европейский союз (ЕС) сделал ошибку, выбрав курс на дипломатическую и политическую блокаду России. Эта стратегия оказалась провальной, так как многие иностранные гости сейчас присутствуют на ПМЭФ, а в изоляции как раз находятся европейцы.

«Европейский союз некоторое время назад выбрал политику попыток дипломатической и политической изоляции России, но посмотрите вокруг, на форум. Единственные, кто изолируется, — это мы, европейцы, но русские не изолированы. Весь мир здесь», — подчеркнул депутат.

Политик также заявил, что и санкции против России оказались неэффективными. Несмотря на очевидные ошибки, ответственные лица в ЕС до сих пор не спешат их исправлять.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

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