Рубио назвал главную точку спора на переговорах по Украине

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

По оценке госсекретаря, Вашингтон смог добиться «некоторого прогресса».

Фото: Reuters/MANDEL NGAN

Рубио назвал часть территории ДНР главной точкой спора на переговорах по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на текущем этапе переговоров по урегулированию конфликта на Украине основным предметом спора стала часть территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом он рассказал в эфире Fox News.

По оценке госсекретаря, Вашингтон смог добиться «некоторого прогресса», однако деталей он не раскрыл.

Как проходят переговоры

В конце ноября состоялись переговоры делегаций США и Украины по вопросу выработки плана урегулирования конфликта. По итогам встречи Рубио охарактеризовал ее как «весьма продуктивную», вместе с тем подчеркнув, что впереди остается «очень много работы».

Затем 2 декабря в Москву прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В Кремле его принял президент РФ Владимир Путин, переговоры длились около пяти часов. Помощник президента по международным делам Юрий Ушаков назвал встречу «конструктивной и весьма содержательной».

Ушаков также сообщил, что стороны обсуждали «конкретные территориальные проблемы, без которых мы не видим завершения кризиса». По его словам, диалог будет продолжен, хотя компромисс пока не найден.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Рубио назвал главную точку спора на переговорах по Украине
