СМИ сообщили об отмене встречи Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

Журналист Рауфоглу: встреча Зеленского с Уиткоффом и Кушнером отменена

Встреча президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Брюсселе отменена. Об этом 3 декабря сообщил журналист Алекс Рауфоглу со ссылкой на свои источники.

Накануне он писал, что Зеленский якобы должен был встретиться с Уиткоффом и Кушнером сразу после их поездки в Москву, где они провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«По данным источников, встреча в Брюсселе отменена. Зеленский возвращается домой», — написал он в соцсети Х. Причина отмены встречи не уточняется.

Ранее в этот день помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что американская делегация после переговоров в Москве направится напрямую в Вашингтон.

Уиткофф прибыл в российскую столицу 2 декабря. Это уже шестой визит спецпосланника американского президента в Россию за год. Предыдущий визит состоялся 6 августа. Каждый раз Уиткофф проводил встречи с Владимиром Путиным.

Во время нынешней поездки спецпредставитель назвал Москву удивительным городом. Российский лидер ответил, что рад видеть гостя и подчеркнул, что московские власти по праву гордятся тем, как развивается город.

