Военная драма соседствует с мультфильмом: Тарантино назвал свои любимые фильмы

|
Диана Кулманакова
Режиссер также обвинил автора «Голодных игр» в плагиате.

Какие фильмы советуют посмотреть культовые режиссеры

Фото: www.globallookpress.com/Lionel Guericolas

Квентин Тарантино назвал свои любимые фильмы 21 века

Режиссер культовых фильмов «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы» Квентин Тарантино назвал десять лучших фильмов, снятых в текущем столетии. Список возглавила военная драма «Падение „Черного ястреба“» Ридли Скотта. Об этом сообщает Daily Mail.

В подкасте Брета Истона Эллиса Тарантино выразил восхищение военной эпопеей Скотта, вдохновленной реальными событиями в Могадишо в 1993 году. Режиссер признался, что пересматривал фильм несколько раз, и назвал его шедевром.

«Это единственный фильм, который действительно стремится к тому, чтобы катастрофа была наполнена смыслом, визуальными эффектами и чувствами, и я думаю, что ему это удается», — поделился он.

Тарантино отметил, что режиссерский подвиг Скотта «выходит за рамки обычного», а сам фильм, в котором снялись Джош Хартнетт, Юэн Макгрегор и Том Харди, держит в напряжении все два часа 45 минут.

Также режиссер рассказ о десятке любимых фильмов. В список вошли как неожиданные работы, так и признанные шедевры:

  1. «Падение „Черного ястреба“» (Ридли Скотт)
  2. «История игрушек 3» (Ли Ункрич)
  3. «Трудности перевода» (София Коппола)
  4. «Дюнкерк» (Кристофер Нолан)
  5. «Нефть» (Пол Томас Андерсон)
  6. «Зодиак» (Дэвид Финчер)
  7. «Неудержимые» (Тони Скотт)
  8. «Безумный Макс: Дорога ярости» (Джордж Миллер)
  9. «Зомби по имени Шон» (Эдгар Райт)
  10. «Полночь в Париже» (Вуди Аллен)

Анимационная ленту «История игрушек 3» Тарантино назвал «почти идеальным фильмом», признавшись, что финал «разорвал ему сердце».

Говоря о фильме «Королевская битва» Кинджи Фукасаку, который занимает 11-е место в его расширенном списке, режиссер внезапно обвинил автора романа «Голодные игры» Сюзанну Коллинз в плагиате.

«Я не понимаю, почему японская писательница не подала в суд на Сюзанну Коллинз за каждую чертову вещь, которая ей принадлежит. Они просто украли эту чертову книгу!» — заявил Тарантино.

Тарантино заключил, что только «тупые книжные критики» не указали на очевидное сходство, поскольку они не смотрели японский фильм, в то время как кинокритики сразу заметили, что «это просто „Королевская битва“, только для взрослых».

