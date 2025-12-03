Губы, глаза, голова: почему у людей появляются тики

Невролог Парфенов: психотравмы являются одной из причин тиков у человека

Психологические факторы могут стать причиной подергивания губ или глаз. Об этом изданию Газета.ру рассказал врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой нервных болезней Сеченовского университета Владимир Парфенов.

«Тики — это непроизвольные, быстрые, стереотипные, повторяющиеся сокращения отдельных групп мышц, которые внешне напоминают нормальные произвольные движения. Это может быть моргание, зажмуривание, подергивания головой, пожимания плечами. Но, как правило, это не длится долго. Достаточно большая группа лицевых гиперкинезов представлена тиками на почве психологических факторов — страха, эмоционального потрясения, психотравмы», — пояснил медик.

Он добавил, что есть еще одна распространенная причина возникновения подобного явления — это прием лекарств или наркотиков.

Часто именно это становится причиной непроизвольного сокращения мышц у подростков. Ведь они не редко скрывают, что в их организм попали запрещенные вещества.

Парфенов отметил, что если к нему обращается человек с подобной проблемой, то первое, что необходимо выяснить — это какие препараты он принимал в последнее время. Такие избыточные движения, вызванные какими-либо веществами, могут привести к госпитализации пациента.

Невролог уточнил, что, как правило, тики не должны вызывать опасений, так как проходят довольно быстро. Однако если от проблемы не удалось избавиться в течение долгого времени, то необходимо обратиться к врачу.

