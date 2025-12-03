Приглашение в Дублин вместо Лондона — плохой знак для Зеленского

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 56 0

Даже Великобритания дистанцируется от главы киевского режима после коррупционного скандала.

Почему Зеленского позвали в Ирландию а не в Британию

Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Политолог Баширов: Великобритания стала дистанцироваться от 

Приглашение в Ирландию вместо Великобритании — очень плохой знак для лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил EADaily политолог Марат Баширов.

Эксперт отметил, что Зеленскому, который ищет поддержки Лондона, предложили приехать в Дублин, находящийся в часе полета от британской столицы. Это говорит о том, что даже Великобритания стала дистанцироваться от главы Незалежной из-за коррупционных скандалов в его окружении.

Кроме того, в Киеве вызывает недоумение, что переговоры с американцами почему-то ведет секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров. По мнению Башарова, президент США Дональд Трамп мог попросту отказаться от встречи с Зеленским, а условия были переданы через руководителя СНБО.

Также остается открытым вопрос о том, кто в итоге подпишет капитуляцию киевского режима. Если это сделает лично Зеленский, такой шаг обернется для него завершением карьеры и судом. В свою очередь, все гарантии личной безопасности утратят силу на фоне обвинений в коррупции.

Ранее 5-tv.ru писал об отмене встречи Зеленского со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.46
-0.24 89.85
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:08
Отдали в пакете: подростку удалили почерневшее из-за вейпов легкое
17:01
Собянин объявил о начале приема заявок на премию в области архитектуры
16:55
Отказалась выселяться: в Калининграде хозяйка вернулась в сдаваемую квартиру
16:47
Politico: Еврокомиссия анонсировала план передачи Киеву €165 млрд из активов РФ
16:43
Енот пробрался в винный магазин, устроил погром и пьяный заснул в туалете
16:38
«Кровь берет свое»: старший сын Дмитрия Нагиева рассказал о мечте тайного брата

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
Житель Казани по имени Исус Христос был осужден за регистрацию мигрантов
Врачи извлекли из глаза девушки 11-сантиметрового паразита
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео