Пират Северной столицы: задержан мужчина, укравший ром у грузчика

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Нарушитель порядка пришел в магазин на Гатчинской улице Петергофа.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; Telegram/Петербургская полиция/spb_police78; 5-tv.ru

В Петербурге полиция задержала мужчину с отобранными у грузчика бутылками рома

Сотрудники полиции задержали «пирата» с двумя бутылками рома, которые тот отобрал у грузчика, в Санкт-Петербурге. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

Мужчину правоохранители заметили в Петродворцовом районе. Стало известно, что нарушитель порядка пришел в магазин на Гатчинской улице в Петергофе. Там он взял две бутылки рома у грузчика, а после решил убежать. Однако у него не получилось быстро скрыться.

Полицейским поступило сообщение о краже во вторник, 2 декабря, около 14 часов.

В ведомстве подробнее рассказали об этом человеке. «Пиратом» был местный житель 27 лет. По предварительной информации, он забрал алкоголь у 34-летнего грузчика, применив силу. Стоимость украденного алкоголя составила 2,7 тысяч рублей.

Задержанный в настоящий момент находится в отделе полиции. Его действия расценивают как грабеж, поэтому в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, девушку задушили в апарт-отеле в центре Санкт-Петербурга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

