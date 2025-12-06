Три ошибки: почему стремящиеся угодить всем люди в первую очередь вредят себе

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 164 0

Важно научиться отказывать.

Как перестать пытаться всем угодить

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Смит: стремящиеся угодить всем люди в первую очередь вредят себе

Клинический психолог доктор Джули Смит назвала три основные ошибки, которые совершают те, кто постоянно стремится угодить окружающим. По ее словам, такие привычки, как частое извинение, принятие чужой вины или игнорирование собственных потребностей, серьезно сказываются на психическом здоровье. Об этом сообщает Mirror.

Перестаньте со всеми соглашаться

Стремление соглашаться со всеми в надежде понравиться на самом деле скрывает от людей вашу истинную сущность. Утаивание чувств приводит к внутреннему разладу и делает общение неискренним.

«Стремление угодить всем — это не доброта, а страх. Страх конфликта, отвержения или того, что тебя сочтут сложным человеком. Настоящая доброта заключается в том, чтобы быть честным, даже когда это неприятно другим людям», — объясняет Джули.

Перестаньте постоянно говорить «да»

Важно научиться отказывать. Соглашаясь на дополнительную работу или посещать мероприятия, которые неинтересны, человек рискует испытать разочарование и гнев.

«Согласие не укрепляет связь, а вызывает негодование. Здоровые отношения подразумевают наличие границ», — утверждает эксперт.

Ставьте себя на первое место

Постоянно приуменьшая значимость собственных чувств и потребностей, человек невольно говорит себе и другим, что он не важен.

«Чем больше вы отказываетесь от своих потребностей, чтобы сделать других счастливыми, тем более незаметным вы становитесь — даже для самих себя. Помните, что быть хорошим человеком и уметь постоять за себя — не взаимоисключающие понятия», — уточняет эксперт.

Доктор Смит советует говорить «нет», устанавливать границы и не бояться высказывать свое мнение, поскольку в конечном итоге это ваша жизнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:15
Малыши в соцсетях: с чем связан тревожный рост цифровой зависимости у детей
22:07
Страны Европы выразили обеспокоенность содержанием стратегии нацбезопасности США
22:00
Реальна ли зависимость от любви — и как она проявляется на самом деле
21:50
За четыре часа силы ПВО РФ сбили восемь беспилотников боевиков ВСУ
21:40
МИД РФ оценил ущерб Европы от антироссийских санкций
21:29
Пожар в Праге уничтожил коллекцию ретроавтомобилей

Сейчас читают

«Мы с Владом Листьевым верили»: Угольников рассказал о заре телевидения в 1990-е
«Переживаем эпическое время»: Угольников о мировой борьбе против «русскости»
Ревность к ребенку: королева красоты убила 18-месячного сына бойфренда
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео