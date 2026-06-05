«Мне некого позвать на концерт»: выпускник Гнесинки собрал полный зал через соцсети

В том, что мир полон добрых и неравнодушных людей, убедился студент столичной Гнесинки. Начинающему дирижеру предстояло выступить на отчетном концерте. Так получилось, что музыкант оказался совсем один в Москве. Но сила искусства и социальных сетей решили эту проблему.

О том, как обычный экзамен растопил сердца сотен незнакомцев — корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

— Меня зовут Сережа, и мне некого позвать на свой концерт, вот в таком зале. Я буду дирижировать оркестром в Гнесинке. Концерт бесплатный, но у меня нет друзей и знакомых, кого бы я мог сюда позвать. Поэтому зову вас. Приходите, буду очень рад видеть.

Сережа попросил — и они пришли. Полсотни человек отложили дела, отпросились с работы или просто заглянули на бесплатный — редкое нынче слово — концерт. Многие до этого ничего не слышали про сюиты и прочие увертюры. Немного стеснялись среди прожженных ценителей классики. Глазами отыскивали соучастников: вы тоже из интернета? Садитесь поближе.

«Поддержать, послушать, культурно обогатиться — почему бы и нет», — сказал зритель.

«Действительно такой ажиотаж произошел, потому что людям действительно не хватает вот этой человечности. Приехать просто к незнакомому человеку, не к какой-то там знаменитости, просто так по-человечески поддержать в будний день днем — этого действительно очень не хватает. Человечности, которая всех объединяет», — поделилась зрительница Алина Баранова.

Вот так и вышло, что в одном ряду — серьезные дамы в вечерних нарядах и молодежь, которая вряд ли отличит Шуберта от Шопена. Да это, в общем-то, и не важно.

Наверняка кто-то подумал: «Ага, новая мошенническая схема: регистрируйся на бесплатный концерт, а потом — ни квартиры, ни документов. Знаем мы эти ваши коды из смс». Но нет, все оказалось просто и честно: дипломное выступление, да ещк и днем. Певец и композитор Дмитрий Маликов — сам выпускник Московской консерватории — хорошо знает, как это бывает.

«Концерты такие отчетные, они, конечно, проходят не при аншлагах, но, как правило, приходят коллеги-студенты, приходят родители, приходят другие преподаватели. Это все-таки классическая музыка, это вам не концерт какого-то молодого поп-исполнителя, который только свистнет в интернете — полный зал. Ну вот у нас тоже так получилось и в классической музыке, за что Сергею спасибо», — сказал народный артист России Дмитрий Маликов.

А у Сергея даже родители — в Белоруссии. На помощь пришли социальные сети.

«Искренностью меня, наверное, Сергей зацепил. Тем, что искренне взял и позвал людей на свой концерт. Ну как не откликнуться?» — рассказала зрительница Елена Шкляева.

Тысячи сообщений поддержки, лайки, репосты и почти полный зал зрителей, готовых совершенно искренне порадоваться за постороннего человека.

«Первое время я был в какой-то прострации, не понимал, что происходит. Наверное, это сон. Даже не успевал всем отвечать, но очень хотелось, потому что таких добрых людей невозможно было оставить без внимания. Каждому хотелось ответить», — поделился выпускник РАМ имени Гнесиных Сергей Данилькевич.

Социальные сети — тоже своего рода оркестр, где часто фальшивят, играют невпопад или пытаются быть громче остальных. И это действительно тот редкий случай, когда симфония лайков и репостов вылилась во что-то по-настоящему доброе.

Надо ли говорить, что поклонников классической музыки сегодня стало чуточку больше? Как и поклонниц у молодого дирижера.

«Мы не можем без обратной связи. Мы работаем для зрителя, не только для себя самих или для тех коллег, с которыми мы выходим на сцену. Поэтому зрители нам нужны, нам нужна их энергетика», — сказал дирижер Дмитрий Юровский.

Лишь бы нынешний концерт на фоне интернет-успеха не стал последним. А то блогеров у нас много, а вот хороших дирижеров пересчитать по пальцам.

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