Додик: студенты Республики Сербской активно интересуются обучением в России

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

Между странами обсуждают не только гуманитарные проекты, но и крупные инфраструктурные инициативы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2026

Студенты из Республики Сербской активно интересуются обучением в России, и их интерес постоянно растет. Об этом заявил бывший президент республики Милорад Додик в беседе с «Известиями» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, несмотря на внешнее давление и санкционную политику западных стран, сотрудничество с Россией сохраняется на высоком уровне и развивается сразу по нескольким направлениям. Додик также поблагодарил Москву за поддержку российского бизнеса, работающего в Республике Сербской.

Особое внимание он обратил на взаимодействие в медицинской сфере. По словам политика, российские специалисты уже работают в местных лечебных учреждениях и обмениваются опытом с коллегами.

«Многие врачи из России уже приезжают в наши медицинские учреждения, там помогают и работают с нашими врачами. Особенно важно, что наши студенты заинтересованы в обучении здесь, в Российской Федерации, и этот интерес почти всегда растет», — заявил Додик.

Кроме того, стороны продолжают обсуждать совместные проекты в энергетике. Речь идет о строительстве новых объектов и развитии газовой инфраструктуры. В частности, продолжаются переговоры с «Газпромом» по реализации ранее достигнутых договоренностей о строительстве газопровода в республике.

«Мы очень благодарны за то, что на протяжении многих лет поддерживаются льготные цены на газ. Республика Сербская не является крупным потребителем, там не построены газопроводы, но это очень важно для нас», — подчеркнул Додик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в этом году в медвузах России увеличили число бюджетных мест — бесплатное образование смогут получить более 30 тысяч человек. И важно дать им возможность попробовать свои силы в разных специальностях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
ПМЭФ 2026
5 июн
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026
5 июн
«Вещь аморальная»: гендиректор Эрмитажа о санкциях Евросоюза против России
5 июн
«Маятник истории качается»: Кнайсль заявила о завершении эпохи глобализации
5 июн
Кабышев: искусственный интеллект не заменит преподавателей
5 июн
Банк «РОССИЯ» и АО «Р-Фарм» расширяют сотрудничество
5 июн
Ресурс для рывка: Дмитриев заявил о преимуществе России в развитии ИИ
5 июн
В правительстве России разработали индекс достижения финансового суверенитета
5 июн
Пушилин отметил растущий интерес инвесторов к сотрудничеству с ДНР
5 июн
Объяснили нацию «гипотезой пеленания»: Захарова о взгляде Запада на россиян
5 июн
Голикова: внедрение ИИ повысит производительность труда на 21-33%
+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:18
Вкус солнца: топ-3 вкусных и полезных продуктов из одуванчика
16:06
Прокуратура взяла на контроль дело о массовом отравлении детей в лагере «Зарница»
15:54
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026
15:52
Обманула блогеров на 10 миллионов: суд арестовал обвиняемую в мошенничестве москвичку Аташян
15:45
«Мне некого позвать на концерт»: выпускник Гнесинки собрал полный зал через соцсети
15:44
«Ура! Мы дома!» — кадры возвращения 185 российских бойцов из плена

Сейчас читают

Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент
«Только Господь знает»: Путин о возможности баллотироваться на пост президента в 2030 году
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео