«Вещь аморальная»: гендиректор Эрмитажа о санкциях Евросоюза против России

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 51 0

Происходящее на Западе напоминает «тоталитарную систему».

Гендиректор Эрмитажа о санкциях ЕС против России — видео

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Гендиректор Эрмитажа Пиотровский: санкции Евросоюза против России аморальны

Санкции, которые Евросоюз (ЕС) вводит против России и ее граждан, — аморальны. Об этом «Известиям» заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Так Пиотровский прокомментировал ситуацию, при которой с разницей примерно в месяц он получил Орден Сербского флага I степени и оказался в санкционном списке ЕС.

«Вручение сербского ордена было очень ярким жестом. А санкции — это вообще вещь аморальная. <…> Мосты культуры, в общем-то, взорваны», — заявил гендиректор Эрмитажа.

По словам Пиотровского, происходящее на Западе напоминает «тоталитарную систему». При этом он подчеркнул, что ограничения никак не сказались на его повседневной жизни и работе.

«Я как работал, так и работаю», — отметил он.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Мероприятие принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно объединяет представителей власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества, стартапов и зарубежных делегаций. Участники форума обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые подходы к развитию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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