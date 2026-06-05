«Ура! Мы дома!» — кадры возвращения 185 российских бойцов из плена

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 516 0

Военные не скрывают радостных эмоций.

Фото, видео: © РИА Новости/ Константин Придыбайло; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Появились кадры возвращения 185 российских бойцов из украинского плена

Появились кадры возвращения домой 185 российских военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Видео опубликовало Министерство обороны России.

На кадрах видно, как бойцы с рюкзаками выходят из здания, направляются к ожидающему их автобусу и заходят внутрь. Уже в салоне военнослужащие не скрывают эмоций радости, они кричат и улыбаются.

«Ура! Мы дома!» — скандируют военные хором.

После прохождения первичного обследования и реабилитационных мероприятий бойцы будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России, где пройдут полноценное лечение и восстановление.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бойцы возвращаются домой в рамках очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле «185 на 185». Посредником выступили ОАЭ, которые регулярно помогают сторонам конфликта в подобных договоренностях.

Освобожденные российские бойцы временно находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

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«Ура! Мы дома!» — кадры возвращения 185 российских бойцов из плена

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