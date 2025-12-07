Секреты уютного Нового года Меган Маркл: как упаковать подарки и нарядить елку

Daily Mail: Меган Маркл поделилась советами по созданию новогодней атмосферы

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась советами по созданию идеальной праздничной атмосферы. Она раскрыла свои лайфхаки по праздничной упаковке, украшению елки и созданию самодельных адвент-календарей. Об сообщает Daily Mail.

Упаковка подарков: используем печати

Меган призывает использовать сургучные (восковые) печати для закрепления упаковки, что придает подарку особую ценность. В качестве декоративных элементов можно использовать свежие веточки, например, розмарин, обернутый тонкой проволокой, или бантики.

Для упаковки мягких игрушек или других сложных форм Меган предлагает делать из бумаги прямоугольную «хлопушку», завязывая ее лентами по бокам. Бутылки вина она советует заворачивать, используя японский метод фуросики (с помощью шарфа), что позволяет создать сверху «цветущий» узор.

Секрет рождественской елки: свет изнутри

Герцогиня развешивает гирлянды так, чтобы елка была «освещена изнутри и по контуру». Украшения, по ее мнению, нужно размещать так, чтобы они «отражали свет». Меган отмечает, что рождественская елка — это возможность «воплотить историю семьи» через украшения, которые отмечают разные этапы жизни.

Адвент-календари: маленькие находки для детей

Вместо готовых календарей с шоколадом Меган советует делать их своими руками и наполнять «маленькими презентами», а не грандиозными подарками.

Она использует тканевые карманные календари для своих детей — принца Арчи и принцессы Лилибет — и вкладывает в них: крошечные подарки и записки Например: «Я люблю тебя, потому что ты такой добрый» или «Я люблю тебя, потому что ты такой смелый».

Праздничный стол: венок из брокколи и самодельные хлопушки

Для сервировки стола Меган предлагает подавать свое любимое блюдо из сырых зеленых овощей (брокколи, спаржа, стручки гороха), выложенных по кругу, как венок. Соус тахини с добавлением меда и чили помещается в центр.

Также Маркл советует готовить хлопушки ручной работы с персонализированными добавками: ароматом лаванды для Лилибет, игрушечным бургером для Арчи и любовным посланием для принца Гарри. Она считает, что именно в таких мелочах, сделанных с душой, заключается дух праздника.

