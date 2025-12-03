Енот пробрался в винный магазин, устроил погром и пьяный заснул в туалете

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 34 0

После его выходки потолок здания обрушился.

Енот устроил погром в винном магазине и уснул пьяным

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США енот устроил погром в винном магазине и уснул в туалете

В американском штате Вирджиния енот проник в закрытый винный магазин и устроил настоящий погром. Об этом сообщает The Washington Post.

Инцидент произошел в Ашленде. Как рассказала офицер местной службы контроля за животными Саманта Мартин, енот пробрался внутрь через потолочную плитку и устроил «полномасштабный разгром», разбив бутылки с виски и скотчем. Часть потолка при этом обрушилась.

По данным издания, животное выпило разлившийся по полу алкоголь, а затем, оказавшись в ловушке внутри магазина, забралось в служебный туалет и уснуло.

«После нескольких часов сна и отсутствия признаков травм — кроме, возможно, похмелья и не самых удачных жизненных решений — он был благополучно выпущен обратно в дикую природу, надеемся, усвоив урок, что взлом и проникновение — не выход», — заявила служба защиты животных округа Хановер. Власти штата пока не сообщили, какой ущерб нанес инцидент магазину.

Ранее портал Paddle Your Own Kanoo писал, что в Канаде на сборочную линию самолета Airbus A220 пробралось семейство из шести енотов. Животные перегрызли провода лайнера, прежде чем рабочие фабрики их обнаружили и поймали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.46
-0.24 89.85
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:08
Отдали в пакете: подростку удалили почерневшее из-за вейпов легкое
17:01
Собянин объявил о начале приема заявок на премию в области архитектуры
16:55
Отказалась выселяться: в Калининграде хозяйка вернулась в сдаваемую квартиру
16:47
Politico: Еврокомиссия анонсировала план передачи Киеву €165 млрд из активов РФ
16:43
Енот пробрался в винный магазин, устроил погром и пьяный заснул в туалете
16:38
«Кровь берет свое»: старший сын Дмитрия Нагиева рассказал о мечте тайного брата

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
Житель Казани по имени Исус Христос был осужден за регистрацию мигрантов
Врачи извлекли из глаза девушки 11-сантиметрового паразита
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео