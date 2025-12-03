Бабушка-зомби «воскресла» спустя шесть дней после смерти и напугала соседей

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 45 0

Жители дома были в шоке, обнаружив гроб пустым.

Бабушка-зомби «воскресла» спустя шесть дней после смерти

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умершая женщина вернулась к жизни спустя шесть дней и напугала соседей

В китайской провинции Гуанси произошел необычный случай: 95-летняя Ли Сюфэн, которую родные и соседи считали умершей, неожиданно вернулась к жизни спустя шесть дней после предполагаемой смерти. Об этом пишет Mirror.

Пожилую женщину без сознания обнаружил сосед Чэнь Цинван. Он не смог ее разбудить и решил, что она скончалась. Согласно местной традиции, тело Ли Сюфэн поместили в гроб дома, чтобы близкие могли проститься.

Спустя несколько дней соседи обнаружили, что гроб пуст. Это вызвало панику — местные жители решили, что произошло что-то сверхъестественное. Однако вскоре Ли Сюфэн нашли на кухне: она стояла и спокойно готовила себе еду.

Женщина позже объяснила, что очнулась от сильного голода и самостоятельно открыла крышку гроба. Врачи диагностировали у нее редчайшее состояние — мнимую смерть, при которой дыхание становится почти незаметным и человек может выглядеть умершим.

Однако после «воскрешения» Ли Сюфэн столкнулась с другой проблемой: по местному обычаю, все вещи умершего должны быть сожжены. Поэтому бабушка, вернувшаяся к жизни, осталась без имущества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+1° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:01
Женщина с раком четвертой стадии рассказала, какой симптом стал первым сигналом болезни
19:55
«Будет больше»: фридайвер Молчанов о планах после обновления мирового рекорда
19:48
ЕК допустила одобрение плана по активам России без участия Бельгии
19:41
США заявили о готовности содействовать миру на Украине
19:35
Собаку нашли дрейфующей в океане после побега от хозяев
19:28
До лампочки: жена попросила одну вещь в брачную ночь и довела мужа до нервного срыва

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
Енот пробрался в винный магазин, устроил погром и пьяный заснул в туалете
Секс, наркотики, телефон: надзирательница передавала запрещенные вещества любовнику-заключенному
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео