«Считают, что отчим виноват в смерти мамы»: что будет с детьми Натальи Ведениной

Старший сын Натальи Ведениной забрал детей себе после внезапной смерти мамы

История 57-летней череповчанки Натальи Ведениной, прославившейся как жена нигерийского принца, закончилась трагедией. После ее внезапной смерти встал вопрос: что будет с двумя малолетними близнецами, Дэвидом и Даниилом, рожденными в браке с принцем Паулем Габриэлем Сегуном Аджайи. Как уточняет kp.ru, детей уже забрал ее взрослый старший сын — родственники опасаются за их безопасность.

По словам знакомых семьи, часть родни считает, что новый муж Натальи, 30-летний Федор Поморов, может быть причастен к ее смерти или, как минимум, негативно влиял на нее в последние месяцы. Именно поэтому опеку над мальчиками настояли передать старшему сыну Ведениной. Сейчас он проживает с детьми и решает вопросы оформления документов.

Сказка о Золушке, которая стала реальностью

До трагедии жизнь Натальи из Череповца действительно напоминала сюжет сказки. В 50 лет она познакомилась с настоящим нигерийским принцем — 32-летним Паулем Аджайи. Он был наследником местного правителя в Нигерии, она — обычной женщиной из России, пережившей развод и воспитывавшей взрослого сына. Но переписки, звонки и фотографии превратились в горячий роман: Пауль переехал к ней, женился и устроился трактористом.

Так в 2017 году Наталья стала известна всей стране как «жена нигерийского принца». В том же году благодаря ЭКО она родила близнецов — Дэвида и Даниила. Мальчиков, кудрявых и смуглых, она ласково называла «шоколадками».

Трагедии, одиночество и поиски любви

Счастье длилось недолго — в 2018 году Пауль неожиданно умер от сердечного приступа, и Наталья осталась вдовой с двумя малышами.

«Я продолжала страдать по Пауленку, заниматься детьми. А чтобы отвлечься от грустных мыслей, общалась в соцсетях с людьми, которые мне писали слова поддержки. После смерти Пауля я поняла, что ради детей должна научиться быть счастливой», — рассказывала позже Наталья.

Она снова попыталась устроить свою жизнь: общалась с полицейским из Ганы, но пандемия разрушила планы. Тогда в ее жизни появился новый мужчина — Федор Поморов, младше ее на 27 лет, но очень настойчивый.

«Он давно был у меня в друзьях. Писал, что я ему нравлюсь. Я видела, что он молоденький, сомневалась. Но он долго меня добивался, я согласилась. Как увидела — искра пробежала. Ну я же живой человек, соскучилась по мужской ласке. Через неделю решили жить вместе», — вспоминала Веденина. В 2024 году она вышла за него замуж.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.