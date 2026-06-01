«Не нашел свой стиль»: Валдис Пельш назвал песни SHAMAN неудачными

Элина Битюцкая
При этом телеведущий заявил, что относится к певцу с большой симпатией.

Телеведущий Валдис Пельш поделился откровенным мнением о творчестве SHAMAN, признавшись, что артист еще находится в стадии поиска. Об этом специально для 5-tv.ru он рассказал после шоу «Дорогие гости» на «Ретро FM».

Разговор зашел о недавнем триумфе Ярослава Дронова (настоящее имя певца SHAMAN. — Прим. ред.) в программе «Достояние республики», где артист, несмотря на бурную реакцию в соцсетях, одержал победу. Ведущий проекта не скрывал теплых чувств к исполнителю, но высказался с профессиональной прямотой.

«Во-первых, я с большой симпатией отношусь к Ярославу и считаю, что он творческий, молодой, ищущий — он еще не нашел свой окончательно сложившийся стиль. Я, естественно, ему об этом не скажу, потому что я ведущий, он — певец. Я считаю, что некоторые песни его — они неудачны, они не получились у него, именно потому что он себя еще не нашел. Он очень ярко стартовал, он пытается и ему это удается закрепиться на этой высоте. Но дальше — это огромный труд, в нем есть ошибки», — заявил Пельш.

Шоумен не обошел стороной и прогремевший на всю страну скандальный эпизод, где SHAMAN лизнул лед Байкала, породивший волну насмешек и мемов. Вопреки хейтерам, телеведущий не увидел в том поступке ничего крамольного.

«Более того, я считаю, что ничего в его эпизоде с Байкалом не было предосудительного. Когда в КВН звучит пятая или шестая шутка (на этот счет — Прим. ред.), я всегда смеюсь. Но в этом нет ничего такого ужасного», — добавил Пельш.

В заключение ведущий пожелал Дронову двигаться дальше без страха перед ошибками.

«Так что я Ярославу хочу пожелать с огромным удовольствием удачи, и у него все впереди, хотя он, без сомнения, уже очень и очень многого достиг», — резюмировал шоумен.

Пельш дал понять, что видит в SHAMAN не готовый монумент, а живого, ошибающегося и растущего автора.

Певец SHAMAN продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых фигур отечественного шоу-бизнеса. Ворвавшись в чарты с хитами «Я русский» и «Встанем», он получил звание заслуженного артиста РФ, но параллельно столкнулся со шквалом критики.

Совсем недавно он приковал внимание публики, выйдя к зданию посольства США и на Красную площадь с таинственной «засекреченной» папкой, что позже обернулось громким тизером нового клипа.

