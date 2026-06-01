Российский шоу-бизнес сотрясают битвы за хиты. Чем закончился многолетний суд за права на песни группы «Ласковый май»? Из-за чего поссорились певица Линда и Максим Фадеев? В чем продюсер обвиняет звезду 1990-х? И что отвечает ему артистка? Кто еще из знаменитостей расставался с Фадеевым со скандалом? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Помимо таланта автора, еще должен быть, помимо таланта исполнителя, должен быть талантливый менеджер, продюсер, который это все будет продвигать», — подчеркивает продюсер Иосиф Пригожин.

В деле о правах на хиты группы «Ласковый май» поставлена точка. Андрей Разин проиграл суд семье Юры Шатунова. Вдова певца доказала: продюсер не имеет никакого отношения к созданию легендарных песен, а значит, не может распоряжаться ими и получать отчисления.

«По экспертизе, которую проводили уже в рамках уголовного дела, там ущерб порядка полутора миллиардов», — уточняет адвокат семьи Шатуновых Олег Ситников.

Эта история длилась много лет. Разин утверждал, что в свое время получил права на композиции от их автора Сергея Кузнецова. И пытался запретить Шатунову исполнять любимые фанатами «Седую ночь», «Розовый вечер» и, конечно, «Белые розы». Сам Кузнецов говорил, что никаких бумаг не подписывал.

А продюсер якобы подделал его подпись. Вместе с Юрием Шатуновым они пытались доказать это в суде. В июне 2022-го певец одержал победу над продюсером. В эксклюзивном интервью программе «Светская хроника» он говорил, что надеется, все плохое осталось позади.

«Можно поздравить, конечно же, можно поздравить абсолютно. Глобальную часть мы уже сделали», — отметил Юрий Шатунов в 2022 году.

Через три дня после этой съемки артист умер от инфаркта. Друзья звезды тогда говорили: его здоровье подкосили, в том числе судебные разбирательства. Он много нервничал, и сердце не выдержало. Вскоре не стало и Кузнецова. А Разин вновь обратился в суд — на этот раз с иском против вдовы Шатунова. И опять проиграл.

«Он материальные результаты интеллектуальной деятельности (песни, музыку), все эти авторские отчисления он присвоил себе тем, что подделал договор», — говорит адвокат Ситников.

«От Андрея Разина можно ожидать абсолютно всего, чего угодно, в том числе и подлогов, фальшивых подписей. Он один из таких великих комбинаторов российского шоу-бизнеса, поэтому я ничему не удивляюсь», — признается музыкальный критик Алексей Остудин.

Если один скандал закончился, то другой, похожий, в самом разгаре. На этот раз с участием певицы Линды и продюсера Максима Фадеева. Их конфликт тянется с конца 1990-х, когда они разругались и прекратили сотрудничество.

Но сейчас дело приняло более серьезный оборот. Исполнительница хита «Ворона» стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. У звезды прошли обыски, а саму артистку целых десять часов допрашивали в отделении полиции.

«К сожалению, в данное время мы находимся в очень непростой, конфликтной, жесткой ситуации. Я заранее всех очень благодарю за ваше понимание, за вашу поддержку. И я очень надеюсь, что нас связывает с вами не песня „Ворона“, а нечто большее, что мы создали за эти годы», — заявляет исполнительница.

По слухам, Фадеев долгое время не хотел обострять ситуацию. Терпение продюсера якобы лопнуло после недавнего интервью Линды. Светлана Гейман, это настоящее имя артистки, сказала, что Максим запрещает ей исполнять песни его авторства.

И требует за это три миллиона долларов. В то время как в 1998 году ее отец якобы заплатил ему крупную сумму за права на хиты. Однако Фадеев уверяет: он таких документов в глаза не видел. А его подписи на бумагах — подделка.

«Мне жаль, что мы с Линдой оказались в этой точке. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит», — подчеркивает продюсер.

По версии Максима Фадеева, в деле замешана не только певица, но и целая группа лиц, включая директора Линды Максима Кувшинова и Андрея Черкасова, компания которого выпускала песни звезды.

«Если мы берем четвертую часть — мошенничество в особо крупном размере — есть срок давности — это десять лет с момента совершения преступления. Но этот срок может двигаться, если следователь посчитает, что преступление длящееся», — объясняет адвокат Анна Бондякова.

По данным следствия, ущерб составляет более одного миллиона рублей. Михаила Кувшинова суд отправил под домашний арест до 20 июня. А в офисе компании Черкасова прошли обыски. Сам Андрей в данный момент уже находится под стражей из-за обвинений в мошеннических действиях с правами на песни группы «Руки Вверх!».

«Приходят они в суд и подают бумаги, что якобы это было записано на нашей аппаратуре, этот звукорежиссер писал, это наши звуки, это наши пуки, это наши хрюки. А откуда адвокат знает, судья в этих звуках?» — спрашивает певец Алексей Потехин.

Сейчас Линда проходит в деле в качестве свидетеля. Но может перейти в статус подозреваемой. И если впоследствии ее вина будет доказана, «Ворона» окажется в самой настоящей клетке.

«Вообще по статье 159, часть четвертая, это особо крупный размер, максимальное наказание — до десяти лет, но это крайний случай», — уточняет адвокат Бондякова.

Линда — не единственная артистка, которая ушла от продюсерского центра Фадеева со скандалом. Певица Глюкоза несколько лет судилась за права на использование псевдонима. А Юлия Савичева с трудом смогла добиться разрешения исполнять свои главные хиты.

«Я так скажу: для меня Макс всегда был, есть и будет моим учителем. Я всегда буду ему благодарна за все, что он для меня сделал», — говорит она.

Забыть обиды и найти способ договориться стороны конфликта призывают российские знаменитости.

«Не все решают деньги в этом мире, тем более вы один из самых богатых и успешных продюсеров в стране. Мы вас любим, Линду любим. Пойте песни: „Я ворона, я ворона“. Я лично слушал все детство, понимаете, бегал по двору и каркал», — заявляет певец Прохор Шаляпин.

«Я хочу просто привести такой пример. Например, Линда — это мама, а Фадеев — это папа. И у них были дети, которые стали очень востребованными. И вот я считаю, что делить детей не нужно. Нужно договариваться и позволить этим детям жить свободно, дышать, радовать людей своими песнями, своими вот этими потрясающими хитами», — отмечает Пригожин.

Поклонники Линды тоже надеются, что продюсер и артистка еще смогут наладить отношения.