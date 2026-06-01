В Минобороны сообщили о переходе населенного пункта под контроль российских подразделений.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Российские войска освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики», — указывается в заявлении.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
