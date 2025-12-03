Ушаков: Украина не намерена возвращаться к переговорам в Стамбуле

Дарья Корзина
Помощник президента сообщил о продолжающихся контактах России и США по теме конфликта.

Украина не намерена возвращаться к переговорам в Стамбуле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Киев на данный момент отказался от возобновления переговоров в стамбульском формате. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, выступая на брифинге.

«Украинцы отказались на данный момент, по крайней мере, от предложения стамбульских раундов переговоров», — отметил Ушаков.

Представитель Кремля напомнил, что тематика возможного вступления Украины в НАТО ранее являлась одним из ключевых пунктов обсуждений. На данный момент взаимодействие по вопросам урегулирования осуществляется исключительно между Москвой и Вашингтоном, поскольку киевская сторона отказалась от прежнего переговорного механизма.

Президент России Владимир Путин провел в Москве встречу со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом. Разговор продолжался около пяти часов. Ушаков сообщил, что стороны обсудили территориальный блок и ряд актуальных вопросов. Он отметил конструктивный характер переговоров и уточнил, что подробности принятых решений не разглашаются по договоренности сторон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле указали на отказ Евросоюза от всех контактов с Россией.

