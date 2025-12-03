В Кремле указали на отказ Евросоюза от всех контактов с Россией

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Москва готова к любому взаимодействию, однако со стороны европейцев исходит негативное отношение.

Как Россия реагирует на отказ Евросоюза от всех контактов

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Евросоюз (ЕС) сознательно избегает любых способов общения с Москвой и не поддерживает обсуждение вопросов, связанных с изъятием замороженных российских активов. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин не раз подчеркивал, что Кремль открыт к диалогу с европейскими лидерами и готов принять их в Москве. При этом Ушаков отметил, что российская сторона не демонстрирует негативного отношения к возможным взаимодействиям, однако в Европе «присутствует явное нежелание идти на взаимодействие».

Также он заявил, что, 2 декабря, российский президент отметил фактический выход ЕС из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, продолжая при этом поддерживать линию на продолжение боевых действий и рассчитывая на стратегическое поражение России.

В Кремле, 2 декабря, состоялась продолжительная, практически пятичасовая встреча Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Российскую сторону представляли спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев и Ушаков. Со стороны США, помимо Уиткоффа, присутствовал его зять Джаред Кушнер.

Переговоры прошли, как рассказал Ушаков, в конструктивном и содержательном ключе. Стороны обсуждали проекты документов и инициативы, которые Вашингтон направил Москве до этого. По его словам, предметом разговора стала не конкретная формулировка предложений, а их концептуальная основа. Он отметил, что часть идей российская сторона сочла приемлемыми, а некоторые вызвали критику, о которой Путин открыто сообщил американским представителям.

Кроме того, Москва получила от США еще четыре новых документа, которые касаются возможных подходов к урегулированию украинского конфликта. Ушаков уточнил, что стороны еще не вышли к компромиссному решению, однако выразили готовность продолжать работу по достижению устойчивого мирного соглашения.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ушаков заявил, что бойцы ВС РФ обеспечили России сильную позицию на переговорах по Украине.

