Посол России призвал США к сотрудничеству в борьбе с глобальными угрозами
Дарчиев подчеркнул роль Москвы и Вашингтона в обеспечении безопасности в мире.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Россия и США должны взаимодействовать для противодействия вызовам и угрозам человечеству. Об этом заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев во время открытия выставки «Возвращая память о героях войны».
«Открываемая сегодня выставка служит нам всем напоминанием, что Россия и США могут и должны взаимодействовать в борьбе с вызовами и угрозами человечеству», — привел его слова ТАСС.
Дипломат охарактеризовал Россию и Соединенные Штаты как сверхдержавы, несущие особую ответственность за сохранение мира. Он отметил необходимость совместных действий двух стран в интересах всего человечества.
По словам Дарчиева, выставка демонстрирует пример успешного сотрудничества Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны, когда страны совместно боролись с фашизмом. Экспозиция служит напоминанием о возможностях координации усилий для обеспечения глобальной безопасности.
