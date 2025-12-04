«Помогите!»: Валерия и Иосиф Пригожин застряли в лифте

Иосиф Пригожин и Валерия застряли в лифте вместе с другими артистами

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия застряли в лифте вместе с другими артистами. Символично, что инцидент произошел в Доме музыки после мероприятия «Итоги года Яндекс Музыки». Продюсер опубликовал видео в Telegram-канале с просьбой спасти их от «задушенья».

«Застрявшие в лифте, не теряем оптимизма, хорошо, еще есть связь. <…> Сейчас у девчонок потечет тушь», — оптимистично вещал Пригожин.

«Помоги мне», — тихонько напевала Валерия знаменитую песенку из «Бриллиантовой руки».

Артисты более 40 минут ждали спасения и даже попросили поклонников помочь им, опубликовав посты в социальных сетях. В итоге их вызволили из ловушки.

Чтобы хоть как-то отвлечься и скрасить пребывание взаперти, компания дружно спела песню Валерии «Маленький самолет». Что ж, получилось красиво и синхронно, только селебрити жалко.

Как ранее писал 5-tv.ru, Валерия ранее призналась, что в их с Пригожиным семье не бывает скучно. По ее словам, паре не бывает скучно вдвоем, они всегда находят, о чем поговорить и чем заняться.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.