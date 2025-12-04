«Одинокая волчица»: актриса Ангелина Пахомова о планах на Новый год

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 19 0

В этот раз селебрити проведет для себя эксперимент.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Ангелина Пахомова: «На Новый год я планирую спать»

Актриса Ангелина Пахомова решила попробовать в качестве эксперимента не отмечать в этот раз Новый год. По ее словам, сейчас она проживает период одиночества, которое сохранит даже в праздник. Об этом она поделилась с 5-tv.ru на премьере сериала «Золотое дно — 2».

«На Новый год я планирую спать, я планирую не отмечать в первый раз. Хочу попробовать не отмечать Новый год. В этом году я проживаю свое собственное одиночество, скажем так, и я хочу попробовать. Возможно, я куда-нибудь поеду, к каким-нибудь друзьям, но так. Я не планирую ничего особо», — рассказала актриса.

По словам Пахомовой, она не сожалеет и не грустит об отсутствии отношений. Актриса подшутила над своим одиночеством.

«Сейчас такой период, когда я не в отношениях. Я „одинокая волчица“, и мне хорошо, мне не грустно от этого. Просто я хочу в этом году вот так попробовать», — улыбаясь отметила Ангелина.

Как ранее писал 5-tv.ru, актриса Нино Нинидзе поделилась, что собирается праздновать Новый год, как обычно, в кругу семьи, а особых подарков от близких не ждет, но не отказалась бы от того, что ей действительно нужно.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.96
0.50 90.59
0.74
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
«Одинокая волчица»: актриса Ангелина Пахомова о планах на Новый год
6:42
Эталонные отношения: как Индия готовится к визиту Владимира Путина
6:23
С 1 января россияне смогут поставить новую отметку в паспорте
6:05
На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Никиты
6:00
Зенитчики сорвали удар беспилотника ВСУ «Дартс». Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 декабря, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Москва побила карту британской агентуры в Азербайджане — эксперт
Лебедь остановил поезд в Японии, более тысячи пассажиров пострадали
«Унизительные уступки»: политическая карьера Зеленского висит на волоске
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео