«У меня такие запросы»: актриса Нино Нинидзе о желанных подарках на Новый год

Мария Гоманюк
Праздник звезда планирует отмечать с семьей.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Нино Нинидзе хочет получить в качестве сюрприза на Новый год медицинскую услугу

Актриса Нино Нинидзе собирается праздновать Новый год, как обычно, в кругу семьи, а особых подарков от близких не ждет, но не отказалась бы от того, что ей действительно нужно. Об этом звезда рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере второго сезона сериала «Золотое дно».

Артистка призналась, что на самом деле не знает точно, что хотела бы получить в качестве сюрприза на предстоящий праздник. Однако отметила, что была бы не против оплаты медицинской и лечебной услуг.

«Я не знаю. Я уже взрослая девочка и могу себе позволить все сама. Вот это, знаете, МРТ, массажист — вот это вот все, вот у меня такие запросы. А все остальное я сама, спасибо», — отметила знаменитость.

При этом праздник она планирует отмечать, как и всегда, дома с родными.

«Семья, как обычно, стол, шампанское», — рассказала она об атмосфере в своем доме.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Анна Калашникова дала совет, как не напиться на Новый год.

