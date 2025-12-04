Песчаная буря обрушилась на подземную золотую шахту в Австралии

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Пылевые бури наносят ущерб окружающей среде, уничтожая наиболее питательные слои местных почв.

Чем опасна мощная песчаная буря в Австралии

Фото: www.globallookpress.com/Magdi Abdalla

Песчаная буря обрушилась на одну из крупнейших подземных золотых шахт в отдаленной пустыне Танами в Австралии. Природное явление продолжалось два дня. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

По словам очевидцев, над пустыней в северной ее части образовалось огромное облако, напоминающее массивную оранжевую скалу Улуру, находящуюся в Центральной Австралии. 

«Когда на следующий день видишь что-то, появляющееся на горизонте, думаешь: «Черт возьми, эта штука в 10 раз больше того, что мы видели вчера, это безумие!» — сказал один из очевидцев.

По словам преподавателя Университета Южного Креста и эксперта по почвам доктора Джона Гранта, пыльные бури возникают из-за погодных условий, при которых сильные ветры поднимают сухую землю и песок и разносят их по ландшафту.

Так, например, засушливый климат в австралийской глубинке, способствует возникновению штормов, а в регионах с малым количеством осадков они случаются почти ежемесячно.

Холодный фронт принес шторм через Танами, а также похолодание. Обычно максимальная дневная температура на этой территории достигает 40 градусов, однако в последующие дни она опустилась ниже 30 градусов из-за сильного ветра.

Грант предупредил, что на фоне глобального потепления высока вероятность засух, что может привести к более частым пыльным бурям.

«Это действительно удивительное явление, но для меня очень волнительно видеть потерю важных участков почвы, потому что ты знаешь, что-то, что останется после этого, будет беднее», — пояснил он.

Как отметил эксперт, песчаные штормы наносят ущерб окружающей среде, уничтожая наиболее питательные слои местных почв. Кроме того, они представляют прямую угрозу для здоровья человека, провоцируя развитие астмы.

