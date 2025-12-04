Названа средняя стоимость бутерброда с красной икрой в России

Бутерброд с красной икрой в России за год подорожал в среднем на 39,7%

К концу 2025 года бутерброд с красной икрой в России в среднем будет стоить около 160 рублей вместо 114 в 2024-м — за год цена выросла на 39,7%. Такие данные привела консалтинговая компания Neo, результаты исследования опубликовал РБК.

Главная статья удорожания — красная икра, которая в рознице подскочила на 42,1% (с 6716 до 9546 руб. за кг). Сливочное масло увеличилось в цене на 23,2%, белый хлеб — на 14,2%. Рост стоимости начался осенью 2024 года: с сентября по декабрь цена закуски увеличилась на 30,8% — с 104 до 155 руб.

Из регионов по стоимости бутерброда с икрой высокими ценами отличились Мурманская область (208 рублей за порцию), Архангельская (195 рублей) и Севастополь (189 рублей). Также в десятку по дороговизне вошли Тамбовская и Вологодская области, Москва, Ставрополье, республики Крым, Чечня и Марий Эл. В этих регионах средняя стоимость бутерброда составила от 173 до 188 рублей.

Сильнее всего цены выросли в Пензенской области, Мордовии и Туве — более чем на 60%. Наименьший рост зафиксирован в Адыгее (8,5%) и Северной Осетии — Алании (16,9%).

Самые дешевые бутерброды с красной икрой, по данным исследования, оказались в Адыгее (106 рублей), на Чукотке (117 рублей) и в Северной Осетии — Алании (118 рублей). Также доступными ценами отличились Удмуртия, Еврейская автономная область, Якутия, Бурятия, Башкирия, Татарстан и Нижегородская область. В этих регионах стоимость закуски составила от 119 до 134 рублей.

Расчеты на основе данных Росстата делались для стандартного бутерброда: 20 г белого хлеба, 12 г сливочного масла и 15 г красной икры.

По прогнозам Neo, в последнем месяце 2025 года изменения будут минимальными — по сравнению с прошлым декабрем цена увеличится не более чем на 3,5%. В компании пояснили, что ситуацию стабилизируют увеличение вылова лососевых и адаптация производителей к текущим экономическим условиям: высокой, но стабильной ключевой ставке Центробанка, обязательной маркировке. Ожидаемая цена — около 160 руб.

В конце 2024 года средняя цена бутерброда с икрой достигла 146 рублей, увеличившись за год на 44%.

