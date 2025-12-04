В декабре россиян ждут перемены на полках магазинов

Эксперт агрорынка Панченко: в декабре подешевеют крупы, мандарины и сахар

В ближайшие недели россияне могут увидеть заметное снижение стоимости некоторых продовольственных категорий. Как рассказал порталу Life.ru управляющий компании, занимающейся коммуникациями в агропромышленном комплексе, Александр Панченко, изменения затронут самые востребованные товары.

По словам эксперта, ощутимее всего упадут цены на макароны и крупы.

«Традиционно дешевеет гречка, на 3–5% теряет рис. Подешевеет сахар, консервы, возможно — шоколад. Здесь можно ожидать снижения вплоть до 15%», — отметил Панченко.

Он также посоветовал следить за предложениями сетей, где по специальным ценам будут доступны алкоголь, икра и другие дорогие товары.

Корректировки ожидают и в сегменте сезонных фруктов. Спрос на мандарины и апельсины достигает пика к Новому году, а затем резко падает, и магазины снижают стоимость скоропортящихся товаров. Одновременно, поступление свежего урожая овощей зимнего хранения увеличивает предложение моркови, капусты и свеклы, что также приводит к удешевлению.

Замедление роста цен фиксируется с осени. Аналитики отмечают, что декабрь традиционно становится месяцем сезонных распродаж, когда предложение временно опережает спрос, а рынок продуктов реагирует снижением стоимости ряда позиций.

