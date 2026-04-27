Онлайн-кинотеатры начали предупреждать о вырезанных сценах в фильмах

|
Диана Кулманакова
Уведомления замечены у отдельных стриминговых сервисов.

Для чего в России вырезают ли сцены в зарубежных фильмах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские онлайн-кинотеатры начали сопровождать зарубежные фильмы уведомлениями о том, что в картине вырезаны отдельные сцены. Об этом пишет ТАСС.

Впервые титры были замечены в британском фильме «Как разговаривать с девушками на вечеринках» на одной из платформ. В начале картины появляется сообщение о том, что «в соответствии с действующим законодательством РФ сокращены несколько сцен фильма: суммарно менее 120 секунд».

Аналогичные уведомления замечены и у других релизов. Например, при просмотре французского фильма «Девушки на балконе» в онлайн-кинотеатре появляется надпись: «в соответствии с действующим законодательством РФ некоторые фрагменты фильма были удалены или скрыты».

По данным ТАСС, такие предупреждения также встречаются у отдельных релизов одного дистрибьютора — компании A-One Films.

Почему это происходит

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон, регулирующий распространение фильмов в интернете. Согласно новым правилам, прокатное удостоверение не выдается картинам, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание.

Такие фильмы запрещено показывать на сайтах с ежедневной аудиторией более 100 тысяч пользователей (если доступ платный или требует просмотра рекламы), а также в социальных сетях с аудиторией более 500 тысяч пользователей в день.

Онлайн-кинотеатры должны либо удалять спорные сцены, либо полностью отказываться от показа фильмов, не соответствующих новым требованиям. Уведомления о сокращении стали, по сути, формальным информированием зрителя о том, что он смотрит измененную версию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

