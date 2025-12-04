Не знали даже родители: младшая сестра Жанны Фриске втайне вышла замуж

Младшая сестра Жанны Фриске втайне вышла замуж

Младшая сестра умершей певицы Жанны Фриске Наталья удивила подписчиков неожиданной новостью: она втайне вышла замуж. Она опубликовала видео, снятое в момент регистрации брака и выложила его в свой Telegram-канал.

На кадрах она и ее избранник в повседневной одежде сидят перед сотрудницей ЗАГС, отвечают «да», после чего целуются под аплодисменты присутствующих.

«Об этом никто не знал, даже родители! Как так получилось? Честно признаться, сама удивлена, но, кажется, любовь нашла меня тогда, когда я меньше всего ее ожидала. В жизни бывают моменты, когда все происходит неожиданно и волшебно. Вот так и у меня: тихо, без лишнего шума, появился тот самый человек», — рассказала Наталья.

Она отметила, что ее новый партнер является надежным и заботливым человеком. Также супруг, по словам Натальи, сразу нашел общий язык с дочерью Луной. Фриске назвала это большим подарком для обеих.

«У Луны теперь есть любящий папа. Семья — это тепло и опора, и я безмерно благодарна судьбе за этот новый этап», — поделилась Фриске.

Личность избранника Наталья не раскрыла.

Первым мужем Фриске был сотрудник МЧС Сергей Вшивков. Они поженились в 2013 году, однако спустя пять лет брак распался. Наталья воспитывала одна трехлетнюю дочь Луну от другого мужчины. С отцом девочки она рассталась еще во время беременности. Малышка родилась через семь лет после смерти своей знаменитой тети Жанны Фриске, знает о ней по рассказам родных и любит слушать ее песни, особенно «А на море белый песок».

