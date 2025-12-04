Трамп рассказал, как прошла встреча Путина и Уиткоффа

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

Американские переговорщики вернулись из России с убеждением, что Москва стремится как можно быстрее завершить конфликт.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Трамп высоко оценил встречу Путина и Уиткоффа

Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским лидером Владимиром Путиным в Москве прошла успешно. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме.

«У президента Путина вчера состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом», — сказал он.

По словам Дональда Трампа, американские переговорщики вернулись из России с убеждением, что Москва стремится как можно быстрее завершить конфликт. Он также отметил, что текущая ситуация развивается не в пользу Украины и, по его оценке, возможность заключить выгодную для Киева сделку уже упущена.

Сегодня, 4 декабря, во Флориде должна пройти очередная встреча делегаций США и Украины. Ее центральной темой станут договоренности, достигнутые в Москве во время визита Уиткоффа и Кушнера.

Переговоры между Путиным и Уиткоффом состоялись 2 декабря 2025 года в Кремле и продолжались около пяти часов. Как сообщалось ранее, стороны обсуждали урегулирование конфликта на Украине, включая территориальные вопросы и предложения США по мирному плану. Вместе с Уиткоффом в Москву прибыл зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, который участвовал в консультациях.

По итогам встречи и американская, и российская сторона отметили, что диалог был полезным, однако окончательных решений нет — обсуждение продолжится. Детали мирных формул стороны не раскрывают, подчеркивая, что прогресс возможен только при учете интересов всех участников процесса.

